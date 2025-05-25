Bursa’da düzenlenen mitingde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “İstanbul’da üç kez halkın oylarıyla seçilen Ekrem Başkanımız, bugün hukuksuz bir şekilde susturulmak isteniyor. Ama biz çok iyi biliyoruz ki Ekrem İmamoğlu yalnızca İstanbul’un değil, Türkiye’nin de umududur” sözleriyle destek verdi.

Bozbey’in konuşmasının ardından Ekrem İmamoğlu’nun miting için gönderdiği mesaj da okundu.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ise konuşmasında şunları söyledi: “İktidar partisi yıllar boyunca Bursa’ya adeta sahibi gibi yaklaştı. ‘Bursa AK Parti’nin kalesi’ dediler. Ancak 31 Mart’ta millet ‘bir dur bakalım’ dedi. Ve dedi ki: ‘Ben kime görev verirsem o yönetir.’ Yıllarca yönettiniz. 47 yıldır Bursa, sağ partiler ya da bizim dışımızdaki partilerin başkanları tarafından yönetildi. Şimdi halk diyor ki: ‘Benim sorunlarım var, çözüm istiyorum ve bu nedenle görevi Mustafa Bozbey’e veriyorum.’

Özgür Özel, şöyle devam etti: "Artık öyle kaleler kalmadı. Kale siyaseti, kutuplaşma siyaseti geride kaldı. Artık kucaklaşma siyaseti var. Artık Bursa ne Tayyip Erdoğan'ın, ne AK Parti'nin kalesidir. Artık Bursa milletin kalesidir."

"Demokratik seçimleri, yani sandığı ortadan kaldırmanın ve bir vesayet rejimi kurmanın peşindeler" diyen Özel, şunları söyledi: "19 Mart sizin seçme hakkınıza yapılan bir darbedir. 19 Mart tarihinde yapılan iş, bir önceki yerel seçimin kazanına darbe olmanın yanında, bir sonraki genel seçimin cumhurbaşkanı adayımıza ve milletimiz takdir ederse bir sonraki cumhurbaşkanımıza, Ekrem İmamoğlu'na yapılan darbedir. Bir sonraki cumhurbaşkanını ne başsavcılar, ne siyasetçiler, ne askerler, ne başka bir vesayet kurumu, bir sonraki cumhurbaşkanı bir irade belirler; o da milletin iradesidir"

Asgari ücrete ara zam yapılması gerektiğini vurgulayan Özel, "Temmuz geliyor. Bütün işçi örgütleri ve işveren örgütlerini gezeceğim. Bu konuda hem işçiyi kayıran, hem işvereni zora sokmayan bir formülü geliştirip ilan edeceğiz. Emekçinin hakkını temmuz ayında asgari ücrete ara zammı almak için bir büyük mücadele başlatıyoruz" dedi.

PKK'nin fesih kararını değerlendiren Özel, "Soruyorlar 'Terörsüz Türkiye'ye ne diyorsunuz?' Kan akmasın, gözyaşı dinsin, silahlar gömülsün, terör bitsin. Yürekten destekliyorum. Hem Terörsüz Türkiye'yi istiyoruz, hem gençler için yasaksız bir Türkiye istiyoruz, gençler için vizesiz Avrupa istiyoruz. Kürt'üyle, Türk'üyle her vatandaş için demokrasi istiyoruz, eşitlik istiyoruz, kardeşlik istiyoruz" diye konuştu.