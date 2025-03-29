O yılların atmosferini yansıtan karede, görev aracıyla poz veren bir Türk polisi, hem o dönemin güvenlik görevlilerinin kullandığı araçları hem de günlük yaşamı yansıtıyor. Fotoğrafın çekildiği bölge ise hala bilinmiyor, bu da görüntünün gizemini artırıyor. Bursa’nın tarihi dokusunu ve zamanın ruhunu bir araya getiren bu kare, sadece bir polis memurunun görevini yerine getirdiği anı değil, aynı zamanda geçmişteki toplumsal yapıyı ve Bursa’nın sokaklarındaki o eski hayatı da gözler önüne seriyor. Bu nostaljik görüntü, izleyenleri geçmişin derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkarıyor, o yılların izlerini hafızalarda canlı tutuyor.

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Kaynak: Haber merkezi