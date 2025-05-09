İnegöl İcra Dairesi tarafından Hamzabey Mahallesi Çamlar Mevkiinde bulunan 141 m2’lik 2 ayrı daire 3 milyon 100 bin TL muhammen bedelle ayrı ayrı satışa çıkarıldı. Yine İnegöl İcra Dairesi tarafından Kozluca Mahallesi, Köy İçi Mevkiinde bulunan bina 2 milyon 389 bin 890 TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

İnegöl Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından ise, Cerrah Mahallesinde bulunan 499 m52’lik arsa üzerindeki bina 4 milyon 650 bin TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

İşte o ilanlar;

Kaynak: ilan.gov.tr