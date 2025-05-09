Nilüfer Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirdiği Nilbel Kafelere bir yenisini daha kazandırdı. 4. Nilbel Kafe, Konak Mahallesi’ndeki Pancar Deposu’nun bahçesinde hizmete açıldı. Açılış törenine Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir’in yanı sıra, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, Nilbel AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mart, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Mahalle sakinlerinin ve çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Şadi Özdemir, açılışta yaptığı konuşmada, Pancar Deposu bahçesindeki Nilbel Kafe’nin Konak Mahallesi için güzel bir buluşma noktası olacağını söyledi. Başkan Şadi Özdemir, mekanın güvenli ve ekonomik bir alternatif olduğunu belirterek “Burada çocuklarımız oynasın, aileler, gençler ve çocuklar gelsinler, açık havada keyifli vakit geçirsinler istedik” dedi.



Başkan Şadi Özdemir, daha önce Görükle, Ahmet Yesevi ve 29 Ekim mahallelerinde açılan Nilbel Kafelerin sayısını artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Konak Mahalle Muhtarı Hale Çağan ise Nilbel Kafe’nin mahalleye hayırlı olmasını temenni etti.



Açılışın ardından, Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Yakup Kaçari müzik grubu sahne aldı.