Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen Karikatür Atölyesi’nde bir dönem daha sona erdi. 7 ile 17 yaş arasındaki 61 öğrencinin, 8 aylık eğitim sürecinde hazırladığı çizimlerden oluşan sergi sanatseverlerle buluştu. Konak Kültür Evi’nde açılan serginin açılışına Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman, eğitmen Mehmet Kahraman, öğrenciler ve aileleri katıldı.



Açılışta konuşan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman, Nilüfer Belediyesi’nin bu tür atölye çalışmalarına uzun yıllardır emek verdiğini belirtti. Erman, çocuklarını destekleyen ailelerin katkısının da son derece değerli olduğunu vurgulayarak, ilerleyen yıllarda atölyelere katılan öğrenciler arasından başarılı sanatçıların yetişmesini diledi.



Eğitmen Mehmet Kahraman ise çocukların yıl içinde çizdiği karikatürler arasından 89’unun seçilerek sergilendiğini söyledi. Sanat eğitiminin erken yaşlarda başlaması gerektiğini dile getiren Kahraman, “Burada çocuklarımızın hazırladığı eserler ulusal ve uluslar arası yarışmalarda dereceler de alıyor. O nedenle bu atölyeye destek veren Nilüfer Belediyesi’ne teşekkür ederim” dedi.

Konuşmaların ardından çocukların eserlerinden oluşan sergi, sanatseverlerin ziyaretine açıldı. Sergi, 14 Mayıs tarihine kadar gezilebilecek.