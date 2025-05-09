Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Ekonomik Destek (SED) hizmetinden yararlanan çocuklar ve anneleri için ülke genelinde Anneler Günü'nde piknik etkinlikleri düzenleyecek.ANKARA (İGFA) - Çocukların ailelerinin yanında, kendi sosyal çevreleri içerisinde sağlıklı bir şekilde gelişimlerini sürdürebilmeleri amacıyla sunulan SED hizmeti; yalnızca ekonomik destekle sınırlı kalmıyor, aynı zamanda ailelerin psikososyal açıdan da güçlendirilmesini esas alıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların sosyal hayata katılımlarını artırmak, eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek ve sanatsal, kültürel ile sportif faaliyetlere erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla kapsamlı çalışmalar yürütüyor.

SED hizmetinin etkinliğinin artırılması, ailelerde çocuk ile ilgili farkındalık oluşturulması, çocuklara okul dışı zamanlarını kaliteli ve verimli kullanabilecekleri ortam ve imkanları sunmak amacıyla ise SED Hizmetinin Etkinliğinin Artırılması Projesi- Okul Destek Projesini hayata geçiren bakanlık bu kapsamda Anneler Günü vesilesiyle çocuklar ve annelerine yönelik piknik etkinlikleri gerçekleştirecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, etkinliklerde, çocukların anneleriyle birlikte kaliteli zaman geçirmeleri, duygusal bağlarını güçlendirmeleri ve aile içi iletişimin desteklenmesi amaçlanıyor. Geleneksel çocuk oyunları, grup etkinlikleri ve anne-çocuk etkileşimini artıracak eğlenceli aktivitelerle, sosyal bağların güçlendirilmesi hedefleniyor.