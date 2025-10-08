Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, konuşmasında 1 Ekim’de başlayan 28. Dönem 4. Yasama Yılı’nın ilk grup toplantısının ülkemiz, milletimiz ve demokrasi adına hayırlı olmasını temenni etti. Konuşmanın ardından 7 belediye başkanı daha AK Parti saflarına katıldı. Parti rozetlerini ise bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

İşte AK Parti'ye katılan isimler:

Ardahan Göle - Gökhan Budak - CHP

Gümüşhane Şiran - Abdulbaki Kara - DP

Muş Bulanık Rüstemgedik Beldesi - Abit Özdemir - DEVA

Muş Bulanık Sarıpınar Beldesi - Uşak Ataş - DEVA

Bingöl Merkez Ilıcalar Beldesi - Eşref Varol - YRP

Bingöl Merkez Sancak Beldesi, Hayrettin Küçük - YRP

Giresun Ören Beldesi - Soner Erkan - YRP