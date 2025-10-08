Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, konuşmasında 1 Ekim’de başlayan 28. Dönem 4. Yasama Yılı’nın ilk grup toplantısının ülkemiz, milletimiz ve demokrasi adına hayırlı olmasını temenni etti. Konuşmanın ardından 7 belediye başkanı daha AK Parti saflarına katıldı. Parti rozetlerini ise bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.
İşte AK Parti'ye katılan isimler:
- Ardahan Göle - Gökhan Budak - CHP
- Gümüşhane Şiran - Abdulbaki Kara - DP
- Muş Bulanık Rüstemgedik Beldesi - Abit Özdemir - DEVA
- Muş Bulanık Sarıpınar Beldesi - Uşak Ataş - DEVA
- Bingöl Merkez Ilıcalar Beldesi - Eşref Varol - YRP
- Bingöl Merkez Sancak Beldesi, Hayrettin Küçük - YRP
- Giresun Ören Beldesi - Soner Erkan - YRP
Kaynak: Türkiye Gazetesi