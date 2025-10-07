Gözaltına alınan şüphelilerden 46’sı tutuklanırken, 27’si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerle ilgili işlemler ise devam ediyor.

Operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde; Muğla, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Kırklareli, Giresun, Samsun ve Karaman İl Jandarma Komutanlıkları tarafından gerçekleştirildi.

Yapılan tespitlere göre şüphelilerin; Muğla’da göçmen kaçakçılığı suçunu organize şekilde işledikleri, Kırklareli’de özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri üzerinden usulsüz raporlarla haksız kazanç sağladıkları, Kahramanmaraş’ta uyuşturucu ticareti faaliyetlerini organize şekilde yürüttükleri, Giresun, Diyarbakır, Samsun ve Karaman’da ise ekonomik olarak zor durumdaki vatandaşlara yüksek faizle borç vererek tefecilik yaptıkları belirlendi.

Ayrıca Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri doğrultusunda, "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçunu işledikleri belirlenen şüphelilere ait yaklaşık 1 milyar 40 milyon TL değerindeki varlıklara el konuldu. Bu kapsamda, 7 işyeri, 1 dükkan, 6 konut, 4 araç ve 1 arsa için tedbir kararı alındı.