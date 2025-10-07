

Nilüfer Hatun MTAL, üç yıl da ikinci müdürünü görevi esnasında kalp krizi sebebiyle kaybetti. Temmuz 2022'de Ali Rıza Demireli'yi yitiren okul, bu kez de 2023 yılından beri okulda müdürlük yapan Zafer Erdem'in kaybıyla büyük şok yaşadı. Eğitim camiasını yasa boğan kayıp, 4 Nisan akşamı yaşandı. Evli ve 1 çocuk babası 53 yaşındaki Zafer Erdem, kaldırıldığı Karacabey Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Öğretmenlik mesleğine 1996 yılında Ardahan'da başlayan Erdem, 2010-2018 yılları arasında Mustafakemalpaşa Ticaret Meslek Lisesi'nde, 2018-2023 yıllarında ise Karacabey Sadık Yılmaz MTAL de okul müdürlüğü yaptı. Erdem'in okul müdürlüğündeki son görev yeri, 2023'te atandığı Nilüfer Hatun MTAL oldu.

Erdem için, Hamidiye Mahallesi'ndeki Medine Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Kaymakam Mehmet Okur, siyasi parti ve STK temsilcilerinin yanı sıra okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler, sevilen müdürü son yolculuğuna dua ve gözyaşlarıyla uğurladı. Erdem'in cenazesi, Tatkavaklı Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.