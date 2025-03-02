

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 20 yıldır fırıncılık yapan Subay Özçelik, Ramazan ayının gelmesiyle en uzun pideyi hazırlamaya karar verdi. Pide için kolları sıvayan 8 kişi, 7 metre uzunluğundaki hamura çörek otu ile 'Hoşgeldin Ramazan maşallah' yazıp fırına verdi.

Yapımı yaklaşık 2 saat süren pide uzun uğraşlar sonucu streçlenerek fırın önünde sergilendi. 7 metrelik pideyi gören vatandaşlar cep telefonu ile fotoğrafını çekti.



Daha uzun bir pide yapmayı hedeflediğini söyleyen fırıncı Subay Özçelik, "Ramazan ayının gelmesiyle 7 metre uzunluğundaki pideyi yaptık. Avrupa'da bile daha uzunu olmadığını düşünüyoruz. Yapımı 2 saat sürdü hiç kolay değil. Yaparken çok zorlandık. Tek parça halinde yaptık. Pideyi görenler fotoğrafını çekiyor. Hedefimiz bunun daha büyüğünü yapmak" şeklinde konuştu.

7 metrelik pideyi görünce şaşırdığını belirten Şakir Kılıç ise "80 yaşındayım ilk defa bu kadar uzun pide gördüm" dedi.