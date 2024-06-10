Bilecik’te 743’üncüsü düzenlenecek Söğüt Şenlikleri için hazırlıklar başladı.

Bilecik, Türk dünyasının en anlamlı görsel şölenlerinin yaşatıldığı, tarihin izlerinin hafızalardaki yerinin tazelendiği, ecdat huzurundaki maneviyatın vatandaşlarla buluşturulduğu Söğüt Şenliklerine hazırlıklarını sürdürüyor. Vali Şefik Aygöl başkanlığında gerçekleştirilen 743. Söğüt Ertuğrul Gaziyi Anma ve Yörük Şenlikleri ön hazırlık kurultayında, 120 kişilik katılım ile Türkiye’nin dört bir yanından gelen Yörük Türkmen temsilcileri yer aldı. Toplantıda; Bu yıl 6-7-8 Eylül tarihinde düzenlenecek 743. Söğüt Ertuğrul Gaziyi Anma ve Yörük Şenlikleri için gerekli tüm hazırlıklar özenle planlandı.

Yörük Türkmen Dernek ve Federasyonların temsilcilerinin katıldığı toplantıda konuşan Vali Aygöl, “Söğüt Ertuğrul Gaziyi Anma ve Yörük Şenlikleri sadece Bilecik ve Söğüt için değil, tüm Türk dünyası için büyük bir anlam taşımaktadır. Ecdadımız Ertuğrul Gazi’nin mirasını yaşatmak, tarihimizin izlerini tazelemek ve gelecek nesillere aktarmak bizim en büyük sorumluluğumuzdur. 6-7-8 Eylül tarihlerinde düzenleyeceğimiz bu büyük organizasyonda, kültürümüzü, geleneklerimizi ve tarihimizin önemli dönüm noktalarını hep birlikte anacağız. Bu vesile ile geçtiğimiz günlerde vefat eden Yörük Türkmenleri Başkanı, Söğüt Şenliklerinin simgelerinden Niyazi Çapa’ya Allahtan rahmet, Türk dünyasına başsağlığı diliyorum” dedi.