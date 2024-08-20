Tekirdağ’da, 2024 yılı içerisinde Edirne İpsala Su Ürünleri Üretim İstasyonundan teslim alınacak 750 bin sazan yavrusu, su kaynaklarının biyolojik çeşitliliği ve balık popülasyonunu artırmak amacıyla 39 gölete bırakılacak.

Tekirdağ’da su kaynaklarının biyolojik çeşitliliği ve balık popülasyonunun artırılması amacıyla, Edirne İpsala Su Ürünleri Üretim İstasyonundan teslim alınan 750 bin sazan yavrusu, 2024 yılı içerisinde 39 gölete bırakılacak. Balıklandırma çalışmalarıyla gelecek nesillere daha zengin su kaynakları bırakarak sürdürülebilir bir ekosistem oluşturması hedefleniyor.

Kaynakların korunması, sürdürülebilirliğinin sağlanması ve balıklandırma programından en üst seviyede verim alabilmek adına; av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması ile göletlere bırakılan yavruların büyümeleri için en az bir kez üremelerine izin verilmesi planlanıyor.

Proje çerçevesinde Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" çerçevesinde göletlere balık bıraktı.