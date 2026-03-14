Olay, İlkadım ilçesine bağlı Zafer Mahallesi’nde meydana geldi. Bir evden yaklaşık 20 bin TL nakit paranın çalınması üzerine polis ekipleri soruşturma başlattı.

HIRSIZLIK YAPARKEN YAKALANDI

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda hırsızlık olayını Saniye G. (31) ile 13 yaşındaki oğlu Ç.G.’nin gerçekleştirdiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan anne ve oğluyla ilgili yapılan incelemede, Saniye G.’nin evden hırsızlık suçundan 60 ayrı kaydının bulunduğu ortaya çıktı. CEZAEVİNE GİRMEMEK İÇİN SIK SIK ÇOCUK DOĞURMUŞ

Öte yandan, 8 çocuk annesi olduğu öğrenilen Saniye G.’nin daha önce aldığı hırsızlık suçundan toplam yaklaşık 60 yıl hapis cezasının, bebeği bulunduğu gerekçesiyle infazının ertelendiği, en küçük çocuğunun 6 aylık olduğu, en büyük çocuğunun ise 13 yaşında olduğu belirtildi. Şüphelinin, cezaevine girmemek için sık sık çocuk doğurduğu öğrenildi.

Annesiyle birlikte hırsızlık olayına karışan 13 yaşındaki Ç.G. işlemleri yapılmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

GÖZYAŞLARIYLA CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polisteki işlemleri tamamlanan Saniye G. bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Saniye G., ağlayarak Samsun Kapalı Cezaevine götürüldü.