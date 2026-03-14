Hakemler: Erdal Yılmaz, Hasan Ata, Ahmet Algün
İnegöl Kafkasspor: Hüseyin Genç, Fikret Sevilen, Hasan Bekil, Umut Doğdu, Muhammed Akbaş, Serdar Eylik, Ömer Faruk Aydemir, Emre Kara, Tümer Oruç, Yusuf Kaplan, Fatih Taşdelen
Çorlu spor 1947: Ersin Aydın,Çağrı Sümbül, Cihat Aktaş, Enes Bağdemir, Sarper Çağlar, Emirhan Kayar, Muhammed Arslantaş, Mahsun Çapkan, Mohammed Khalil, Hüseyin Ayan, Hasan Gündoğdu
Sarı kartlar: Enes Bağdemir(Çorlu)
Kırmızı kart:
Goller: Tümer Oruç(2)(Kafkasspor) Mohamed Khalil(Çorluspor)
Maçtan önemli dakikalar
2'nci dakikada gelişen Çorlu atağında topla buluşan Mohamed'in vuruşu ağlarla buluştu. 1-0
5'nci dakikada gelişen Kafkasspor atağında ceza sahasında kaleciden dönen topla buluşan Tümer'in vuruşu skoru eşitledi. 1-1
20'nci dakikada gelişen Kafkasspor atağında Fatih'i ceza sahasına attığı topla buluşan Tümer'in vuruşu ağlarla buluştu. 2-1