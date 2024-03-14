Bursa’nın İnegöl ilçesinde 8 gündür kayıp olan şahsın cansız bedeni bulundu.

Yeniceköy Mahallesi’nde kaybolan 50’li yaşlarda olan Mehmet Çakır’ı bulma çalışmaları 8 gündür devam ediyordu. Çalışmalara Esenköy, Akıncılar, Yenice kırsal alanlarda yapılan arama çalışmalarına İnegöl Jandarma, AFAD, JAK ve İNDAK ekipleri katıldı. Yapılan arama çalışmaları sonucunda vatandaşlar tarafından Çakır’ın cansız bedeni, Yeniceköy Göleti mevkiinde ormanlık alanda bir ağaca asılı vaziyette bulundu.

Adamın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.