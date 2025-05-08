Sabah saatlerinde güncellenen verilere göre, gram altın 4167 TL'den alınırken 4223 TL'den satılıyor. 22 ayar altının alış fiyatı 3809 TL, satış fiyatı ise 4015 TL seviyelerinde.

14 ayar altın da benzer şekilde gerileme gösterdi; alış fiyatı 2285 TL, satış fiyatı ise 3237 TL olarak belirlendi. Çeyrek altında da düşüş dikkat çekiyor. Çeyrek altın 6827 TL'den alınırken, 6890 TL'den satışa sunuluyor. Eski çeyrek altın ise biraz daha düşük fiyatlarla işlem görüyor; alış 6743 TL, satış 6827 TL seviyesinde.

Yarım altının alış fiyatı 13.654 TL, satış fiyatı 13.780 TL olarak belirlenmiş durumda. Tam altın ise 27.225 TL’den alınıp, 27.434 TL’den satılıyor.