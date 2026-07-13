Adalet ve İçişleri bakanlıkları tarafından yapılan ortak açıklamada, 81 il Cumhuriyet Başsavcılığı, 81 İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda operasyonların sabah saatlerinde eş zamanlı olarak başladığı belirtildi.

En fazla şüphelinin Ankara, İzmir ve İstanbul’da bulunduğu kaydedilirken, diğer illerde de örgütün güncel yapılanması, mahrem yapılanması ve bağlantılı unsurlarına yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonlara ilişkin açıklamasında, devletin bekasına ve milletin iradesine kasteden yapılanmalarla mücadelenin ilk günkü kararlılıkla devam ettiğini belirtti. Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye destek ve koordinasyonlarından dolayı teşekkür etti.

Açıklamada, hiçbir terör örgütünün veya vesayet odağının milletin iradesine, devletin bekasına ve hukuk düzenine zarar vermesine izin verilmeyeceği vurgulandı. 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitler rahmetle, gaziler ise minnetle anıldı.