İnegöl Belediyesi’nin bu yıl 39’uncusunu düzenlediği Uluslararası Kültür Sanat Festivali, bugün yapılacak kortej yürüyüşü ile başlıyor. 10 ülkeden halk dansları ekiplerinin yer alacağı festival, 19 Temmuz akşamına kadar devam edecek.

İnegöl’de beklenen gün geldi, İnegöl Belediyesi’nin 39. Uluslararası Kültür Sanat Festivali başlıyor. Bu yıl 13-19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirileceği duyurulan festival, bu akşam yapılacak kortej yürüyüşüyle start alacak. 19 Temmuz akşamına kadar İnegöl’de 7 gün 7 gece muhteşem bir festival yaşanacak.

10 farklı ülkeden gelen halk dansları ekipleri, 260 yabancı dansçı, hemşeri derneklerinin kültür çadırları ve halk dansları ekipleri, konserler, etkinlikler, alışveriş stantları, dış park gösterileri ve daha pek çok farklı eğlence dolu program 39. Uluslararası Kültür Sanat Festivaliyle İnegöl’de sahne alacak.

KORTEJLE START VERİLECEK

Festivalin açılışı bu akşam 19.00’da İnegöl AVM önünden başlayacak kortejle gerçekleştirilecek. Misafir ekipler, yerel derneklerin halk dansları ekipleri ve kalabalık katılımla Hikmet Şahin Kültür Parkına kadar renkli bir kortej yürüyüşü yapılacak. Kortej bitiminde önce Kültürpark içi kameriyeler bölgesinde çadır açılışları ve ziyareti olacak. Ardından 21.00 itibariyle Amfi Tiyatroda gala gecesi gerçekleştirilecek.

HER GÜN FARKLI BİR EĞLENCE

Festival boyunca 7 gün 7 gece her an farklı bir etkinlik ve eğlence vatandaşlarla buluşacak. Dış park gösterileriyle festival coşkusu şehrin dört bir yanına yayılırken, 17 Temmuz Cuma akşamı Dörtçelik Endüstri Meslek Lisesi arka bahçesinde Grup İmera konseri gerçekleştirilecek. 18 Temmuz Cumartesi akşamı ise 10. Altın Mobilya Halk Dansları Yarışması yapılacak.

BAŞKAN ALPER TABAN’DAN DAVET

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban tüm ilçe halkını festival coşkusuna ortak olmaya davet ederek, “39’uncusunu düzenlediğimiz Uluslararası Kültür Sanat Festivalimizle farklı kültürleri ve dünyanın renklerini İnegöl’de buluşturuyoruz. Yedi gün boyunca halk dansları gösterileri, konserler, kültür çadırları ve birbirinden renkli etkinliklerle şehrimizde güzel bir festival atmosferi yaşanacak. Tüm vatandaşlarımızı aileleriyle birlikte bu coşkuya ortak olmaya, etkinliklerimize katılmaya davet ediyorum.” dedi.