Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 17,76, memur ve memur emeklilerinin aylıklarına ise yüzde 13,52 oranında zam uygulanması kesinleşti.

En düşük emekli aylığının 20 bin TL’den 23 bin 552 TL’ye yükseltilmesini öngören yasal düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ele alınacak. Düzenlemenin yasalaşmasının ardından maaşı bu tutarın altında kalan emeklilere fark ödemesi yapılması bekleniyor.

Yeni zam oranına göre daha önce 25 bin TL maaş alan bir SSK veya Bağ-Kur emeklisinin aylığı 29 bin 440 TL’ye yükselecek.

SSK emeklilerinin ödeme tarihleri

4A kapsamında emekli aylığı alan vatandaşların zamlı maaşları 17-26 Temmuz tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.

Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar 17 Temmuz’da, 7 olanlar 18 Temmuz’da, 5 olanlar 19 Temmuz’da, 3 olanlar 20 Temmuz’da ve 1 olanlar 21 Temmuz’da maaşlarını alacak.

Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara 22 Temmuz’da, 6 olanlara 23 Temmuz’da, 4 olanlara 24 Temmuz’da, 2 olanlara 25 Temmuz’da ve 0 olanlara ise 26 Temmuz’da ödeme yapılacak.

Bağ-Kur emeklilerinin ödeme takvimi

Esnaf, sanatkar ve tarım Bağ-Kur emeklilerinin maaşları ise 25-28 Temmuz tarihleri arasında yatırılacak.

Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar 25 Temmuz’da, 3 ve 1 olanlar 26 Temmuz’da, 8, 6 ve 4 olanlar 27 Temmuz’da, 2 ve 0 olanlar ise 28 Temmuz’da zamlı aylıklarını alacak.

Memur ve memur emeklilerinin yeni maaşları

Memur ve memur emeklilerine 2026 yılının ikinci altı aylık döneminde yüzde 13,52 oranında zam uygulanacak.

59 bin 896 TL olan lise mezunu en düşük memur maaşı, zamla birlikte 67 bin 994 TL’ye yükseldi. Bin TL’lik seyyanen artışın da eklenmesiyle en düşük memur maaşı 68 bin 994 TL oldu.

Üniversite mezunu bir memurun 62 bin 403 TL olan maaşı ise zam ve bin TL’lik ek artış sonrasında 71 bin 839 TL’ye çıktı.

26 bin 889 TL olan en düşük memur emeklisi aylığı da yüzde 13,52’lik artış ve bin TL’lik seyyanen zamla birlikte 31 bin 524 TL’ye yükseldi.