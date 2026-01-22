Bakan Yerlikaya’nın paylaşımına göre, dün düzenlenen denetimler kapsamında 19 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Türkiye genelinde 372 bin 409 kişinin kimlik kontrolü yapılırken, bu kontroller sonucunda 478 düzensiz göçmen tespit edildi.

Paylaşımda, göç yönetiminin insan hakları, hukuk ve medeniyet değerlerine uygun şekilde; kamu düzeni ve güvenliğini önceleyen bir anlayışla ele alındığı vurgulandı. Yerlikaya, Türkiye’nin düzenli göç yönetimi, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele, entegre sınır yönetimi, uluslararası koruma ile gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş başlıklarının tamamında dünyaya örnek bir politika izlediğini belirtti.

Denetimlerin, Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda; Jandarma Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Daire Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürütüldüğü ifade edildi. Bu kapsamda 27 bin 697 personel, 8 bin 702 ekip ile 5 bin 531 noktada denetim yapıldı. Denetimlerde 7 bin 482 umuma açık yer, 422 terminal ve diğer alanlar olmak üzere toplam 14 bin 261 yer kontrol edildi.

Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemlerinin başlatıldığı bildirildi. Bakan Yerlikaya, göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin kamu düzeni ve güvenliğinden taviz verilmeden kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayarak, yürütülen çalışmalar sayesinde Türkiye’nin düzensiz göçe hedef ve transit ülke olma konumundan çıktığını kaydetti.