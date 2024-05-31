Vigo Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü Eray Akıncı, “81 ilde işletmelerin moto kurye ihtiyacı sürüyor. Şu anda Türkiye’nin 81 ilinden yüzlerce işletme web sitemiz üzerinden kurye talebinde bulunuyor” dedi.

Vigo Teknoloji ve Lojistik, yılın ilk yarısında hem şirketin hem de hızlı teslimat sektörünün değerlendirildiği ‘Kick Off’ etkinliğini gerçekleştirdi. Vigo Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü Eray Akıncı, işletmelerin artan kurumsal kurye hizmeti ihtiyacını değerlendirdi.

“Vigo işletmeler için ‘konfor’ demek”

Şirketin verdiği kurye hizmetinin, işletmelere büyük konfor sağladığını aktaran Eray Akıncı, “Şirketimizden kurye hizmeti alan markalar, yaşadıkları konforu gördükten sonra bir daha bünyelerinde kurye çalıştırmaya sıcak bakmıyorlar. Paket servis maliyet kalemlerini alt alta yazdığınızda ortaya kafa karıştıran meblağlar çıkabiliyor. Biz işletmeler için giderleri tek kaleme düşürüyoruz ve onlara şartlar ne olursa olsun ‘kuryen anlaşmamız süresince kapında olacak’ rahatlığını veriyoruz. Hal böyle olunca işletmeler de hem maliyet hem de paket servislerinin sorunsuz devam etmesi konusunda problem yaşamıyor” diye konuştu.

“81 ilde restoran ve marketlerden yoğun talep görüyoruz”

“Sektörün lider markası olarak büyüme planlarımızı konuşmak için bugün kick-off etkinliğimizde Türkiye’deki tüm beyaz yaka çalışanlarımızla bir araya geldik” diyen Eray Akıncı, “Hızlı teslimat süreçlerini bize emanet eden zincir markalara Türkiye’nin birçok şehrinde hizmet veriyoruz. İşlerin kurye ayağının sorunsuz ilerlediğini gören markalar cirolarını artırıp bizden ekstra kurye talep ediyorlar. Şu anda Türkiye’nin 81 ilinden yüzlerce işletme web sitemiz üzerinden Vigo’dan kurye talebinde bulunuyor. Satış ekibimiz de bu başvurulara hızlıca geri dönüş yapıyor. En önemli amacımız 81 ilde büyüyüp, işletmelerin taleplerine karşılık verebilmek” şeklinde konuştu.