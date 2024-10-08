Bakan Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından düzenlenen operasyonlarda, 200 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını ve 4 bin 40 düzensiz göçmenin ele geçirildiğini belirtti.

Operasyonların Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda yürütüldüğünü ifade eden Yerlikaya, yakalanan organizatörlerden 82’sinin tutuklandığını, 31’i hakkında adli kontrol kararı verildiğini, diğer zanlıların işlemlerinin ise halen sürdüğünü kaydetti.

Yerlikayasosyal medya hesabından(X), göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin kullandığı 107 aracın da bu operasyonlar sırasında ele geçirildiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Yakalanan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri derhal başlatıldı. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."