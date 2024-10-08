Türk Telekom, Türkiye’nin dijital dönüşümünde kritik rol oynayan fiberdeki gücünü mobile taşıdı ve Fiber Mobilite çağını başlattığını duyurdu.

Türkiye’nin dijital dönüşümünün liderlerinden Türk Telekom, fiberdeki gücünü mobile taşıdığı Fiber Mobilite çağını başlattı. Fiber Mobilite çağı ile fiberin gücünü mobile yansıtan şirket, teknolojiye bakış açısını değiştirecek bu yeni dönemin detaylarını, ana destekçisi olduğu Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda; Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, Tolga Çevik, şirket çalışanları ve davetlilerin katıldığı toplantı ile açıkladı.

Fiber Mobilite çağının detaylarının aktarıldığı ve bu yeni döneme dair ilk reklam filminin gösteriminin gerçekleştirildiği program Tolga Çevik’in ‘Arkadaşım hoş geldin’ gösterisi ile devam etti.

Fiber Mobilite çağına dair açıklamalarda bulunan Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, “Türkiye’nin dijital dönüşümünün öncüsü olarak, hızla dönüşen dünyada yeni nesil teknolojilerin standartlarını belirleyen küresel oyun kurucular arasında yerimizi alıyor ve ülkemizin bu doğrultuda gelişimi için durmaksızın çalışıyoruz. Memleketin bir şehrinde değil her şehrinde anlayışıyla, 81 ilin tamamını uçtan uca fiber ağlarla örüyoruz. Mobildeki konumumuz günden güne güçlenirken bir yandan fiberdeki benzersiz gücümüzü de mobile aktarıyoruz. Mobile bakış açısını değiştireceğimiz yeni bir dönemi, Fiber Mobilite çağını başlatıyoruz. Yaptığımız tüm çalışmalar, kullanıcıları yenilikçi teknolojiler ile buluşturmayı amaçlıyor. Buradaki odak noktamız da müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak. Bu amaçla mevcut ve potansiyel müşterilerimize daima onların ihtiyaçlarına karşılık gelecek teknolojik çözümler üretiyor, hatta ihtiyaçlarını öngörüyor ve bu doğrultuda yatırımlar yapıyoruz. Bunun sonucunda mobil iş kolumuzda da hızla yükselen, sürdürülebilir bir ivme yakaladık. Mobildeki bu başarımız; yaptığımız yüksek yatırımlarımız, güçlü altyapımız ve müşteri memnuniyeti odaklı stratejimizin doğal bir sonucu. Biz mobil pazarda bir oyuncu değil, oyun kurucuyuz. Bu sebeple de Fiber Mobilite dönemini başlatıyoruz. Bu kavram aslında müşterilerin ihtiyaçlarına dayandırdığımız tespitlerden yola çıktı. Mobil hat kullanıcıları olarak hepimiz, düşük gecikmeyle yüksek hızda etkileşim kurmak istiyoruz. Kullanımlarımızı keyifle, kolaylıkla ve her bulunduğumuz yerden yapabilme özgürlüğümüz olsun istiyoruz. Fiber Mobilite, işte tüm bunlara olanak tanıyor” dedi.

“Fiberin gücünü mobilite ile buluşturduk”

‘Fiber Mobilite’nin gücünü şirketin Türkiye’nin dört bir yanına erişen fiber altyapısından aldığını ifade eden Özden, “Fiber Mobilite dünyasında müşterilerimiz; daha konforlu, daha güvenli ve mesafeye bağlı gecikmelerin olmadığı bir mobil iletişim deneyimi yaşıyorlar. Fiber Mobilite gücünü Türkiye’nin dört bir yanına, her şehrine kurduğumuz fiber altyapımızdan alıyor. 2024’ün ilk yarısı itibarıyla fiber altyapı uzunluğumuz 449 bin kilometreye ulaştı. FTTH Council’in Eylül 2023 fiber gelişim raporuna göre, ülkemiz fiber hane erişiminde Avrupa ikincisi. Fiber abone artışında da 3. sıradayız. 4.5G mobil istasyonlarımızın yüzde 52’si fibere bağlı durumda. Fiber Mobilite’nin olanaklarından Türk Telekom mobil müşterileri, bugün dahi fazlasıyla yararlanıyor ve yararlanmaya devam edecek. Bunun etkilerini 5G’ye geçtikten sonra hepimiz çok daha net göreceğiz” şeklinde konuştu.

Fiber Mobilite dünyasında müşterilerine daha konforlu, daha güvenli ve mesafeye bağlı gecikmelerin olmadığı bir mobil iletişim deneyimi yaşattıklarını aktaran Özden, “Yeni iletişim dönemimizde, Tolga Çevik’le birlikte kullanıcılarımıza fayda sağladığımız, hayatlarına daha çok dokunduğumuz iletişim hikayelerimizi, müşteri memnuniyeti odaklı şekilde kurgulayacağız. Başlattığımız Fiber Mobilite çağını, Tolga Çevik gibi başarılı ve sevilen bir isimle geniş kitlelere ulaştırmaktan mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

Fiber Mobilite çağının tanıtım filmi Tolga Çevik’ten

İş birliklerini sadece marka-ünlü buluşması olarak görmediğini ifade eden Tolga Çevik, “Türkiye’nin her yerinde var olan Türk Telekom’a kendimi yakın hissediyorum. Bu iş birliği bir marka-ünlü buluşmasının çok ötesinde bir anlam ifade ediyor benim için. Bizim formatımız zaten uzun yıllardır ekranlarda, çok uzun süredir seyirci ile buluşuyor. Bu formatımızı Türk Telekom ile birleştirip üzerinde birlikte çalıştık ve karşılıklı çok keyifli bir çalışma süreci oldu. Şirketin, herkes için çok önemli bir yeri olan AKM’de gösterdiği varlığı, emeği, kültür sanata verdiği önemi de yakından takip ediyorum. Tüm bu sebeplerden dolayı yollarımız kesişti. İnanıyorum ki birlikte güzel işlere imza atacağız” dedi.