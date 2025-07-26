Festival, Türk sinemasının ilk köy filmi olan "Aysel, Bataklı Damın Kızı"nın restore edilmiş versiyonunun gösterimiyle başladı. Üç gün sürecek etkinlik, zengin programıyla katılımcılara açık havada sinema deneyimi sunuyor. Türkiye’nin ilk kamplı açık hava film festivali olarak dikkat çeken etkinlik, yalnızca Bursa’dan değil, İstanbul, Ankara ve Samsun gibi şehirlerden de geniş katılımla ilgi gördü.

Açılış töreninde Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir, Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz, İYİ Parti Nilüfer İlçe Başkanı Osman Uçar, Çalı Mahalle Muhtarı Kaan Doğan, belediye meclis üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer aldı. Açılış konuşmasında Başkan Şadi Özdemir, Türkiye’nin dört bir yanından gelen sinemaseverlerin varlığının festivalin ulaştığı başarıyı gösterdiğini vurguladı. Bilecik ve çevresinde yaşanan yangınlar nedeniyle festival kapsamında planlanan konserlerin iptal edildiğini açıkladı. Bu yıl ilk kez düzenlenen Ulusal Disiplinlerarası Sinema Sempozyumu’nun da başarıyla tamamlandığını ifade etti.

Festivalin temelinde yatan kültürel önemi vurgulayan Özdemir, "Aysel, Bataklı Damın Kızı" filminin yönetmenliğini Muhsin Ertuğrul’un yaptığını, senaryosunun Nazım Hikmet tarafından Bursa Cezaevi’nde yazıldığını ve müziklerinin Cemal Reşit Rey tarafından bestelendiğini hatırlattı. Başrolünde Cahide Sonku’nun yer aldığı filmde Çalı sakinlerinin de figüran olarak bulunduğunu belirtti. Festival boyunca çeşitli film gösterimlerinin yanı sıra atölyeler, yürüyüşler ve söyleşiler de yer alacak.

ÇEKÜDER Başkanı Sadık Emre Sakin, festival için bir yıl boyunca hazırlık yaptıklarını ve bu yıl ilk kez eklenen Ulusal Disiplinlerarası Sinema Sempozyumu’nun başarılı geçtiğini söyledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı Güney Özkılınç da festivalin düzenlendiği Çalı’nın sinema tarihi açısından taşıdığı anlamı vurgulayarak, festivalin yıllar içinde gelişiminden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çalı Muhtarı Kaan Doğan ise orman yangınlarına dikkat çekerek katılımcılara duyarlılık çağrısında bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından "Aysel, Bataklı Damın Kızı" filminin restore edilmiş hali izleyicilerle buluştu. Gösterim sonrasında Sadık Emre Sakin, Güney Özkılınç ve Kadıköy Sinematek/Sinemaevi Genel Koordinatörü Elif Ergezen, filmin tarihsel önemi ve restorasyon süreci üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi. Festivalin ilk günü "Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri" adlı filmle sona erdi. Etkinlik süresince film ve belgesel gösterimleri, yönetmen söyleşileri, atölye çalışmaları ve çeşitli kültürel etkinlikler devam edecek. Bu yıl serbest temayla düzenlenen kısa film yarışmasına 131 eser başvurdu ve yarışmanın ödül töreni festivalin son gününde yapılacak.