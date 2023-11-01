Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, sokakta arkadaşıyla oturan 9 yaşındaki Yusuf Emir, bir bisikletli saldırısına uğradı ve biber gazıyla zehirlendi. Saldırgan bisikletli, Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü ve Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yusuf Emir'in ailesi, bu olayın cezasız kalmamasını talep ederken, yaşanan trajik anları paylaştı.

Olay, Dikkaldırım Mahallesi'nde gerçekleşti ve güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Trabzonspor forması giyen 9 yaşındaki çocuğun, sokakta otururken yanından geçen bir bisikletlinin sözlü saldırısına maruz kaldığı ve ardından biber gazıyla saldırıldığı görülüyor. Küçük çocuk, saldırı sonrasında zor anlar yaşarken, saldırgan bisikletli hızla olay yerinden kaçtı. Yusuf Emir, hastanede tedavi altına alındı.

Yaşadığı travmatik olayı anlatan Yusuf Emir Bolat, "29 Ekim'de maça gitmiştik. Eve dönerken sokakta oturuyorduk. Birden, bisikletli bir adam geldi ve biber gazı sıkarak gözüme isabet ettirdi. 'Sen Trabzonlu musun?' diye sorduğunda, 'Evet' dedim. O sırada 'Trabzonspor eziktir' dedi ve benim gözüme biber gazı sıktı. Bu adam yüzünden hastanelik oldum" dedi.

Yusuf Emir'in annesi Sonay Bolat, oğlunun çığlık sesini duyup pencereden çıktığını belirtirken, komşularının yardımıyla gözlerini temizlediklerini söyledi. Ambulans çağırdıklarını ve oğullarını hastaneye götürdüklerini belirten Bolat, çocuğunun tansiyonunun 18'e çıktığını ve çok korktuklarını ifade etti. Ayrıca, olay sonrasında karakola gidip çocuğun ifade verdiğini ve adli tıp muayenesi yapıldığını ekledi.

Sonay Bolat, çocuğunun sokakta oyun oynamaya devam edeceğini ve yaşam standartlarını kısıtlamayacağını vurgulayarak, "Neden korkayım? Bu tür insanlar korksun. Bu tür saldırıları gerçekleştirecek kişiler, hiç kimseye yapmasınlar. Biz çok etkilendik, pedagog desteği almaya çalıştık. Oğlum hala sokakta oynamak istiyor ve onun yanındayım" dedi.

Bursa Valiliği olayla ilgili "Bazı basın yayın organları ile sosyal medyada yer alan 29.10.2023 günü Osmangazi ilçesi, Dikkaldırım Mahallesi'nde meydana gelen 'Kasten Yaralama' (Biber gazı sıkmak suretiyle) olayı ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerin kamuoyu ile paylaşılması gerektiği anlaşılmıştır. Meydana gelen saldırıda yaralanan Y.E.B. isimli vatandaşımızın taburcu edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi alınmıştır. Söz konusu olay görüntülerinden hareket edilerek müşteki Y.E.B.'yi darp ettiği tespit edilen faili meçhul şüphelisi V.İ. isimli şahıs 01.11.2023 tarihinde Emniyet birimlerimizce 3 adet biber gazı ile birlikte yakalanmış olup gerekli yasal işlemler için ilgili birimimize intikal ettirilmiştir." açıklamasını yaptı.