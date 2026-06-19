Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, Dünya Bankası desteğiyle yürütülen Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte, yeşil dönüşüm sürecinde işletmelere sunulan ulusal ve uluslararası finansman kaynakları, destek mekanizmaları ve teşvik programları hakkında kapsamlı bilgi verildi. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez'e, Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hamaloğlu eşlik etti. Hamaloğlu, Gemlik'te kısa süre içerisinde temeli atılması planlanan Gemlik Yeşil Gıda Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile ilgili son gelişmeleri de aktardı. Hamaloğlu, Gemlik'in yanı sıra Orhangazi, İznik ve Yenişehirli gıda sanayicisine de katkı sağlayacak ve istihdamı artıracak olan projenin bölge sanayisinin sürdürülebilir üretim hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol üstleneceğini vurguladı.

BTSO ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe, Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Becerikli de katıldı. Yeşil dönüşüm sürecine yönelik farkındalığın artırılması ve sanayi işletmelerinin destek mekanizmaları konusunda bilgilendirilmesini amaçlayan 'Yeşil Sanayi Buluşmaları'nın, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlaması bekleniyor.