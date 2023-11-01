İnegöl'de Ekim ayında İnegöl Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kurslarında (İNESMEK) 2023-2024 eğitim öğretim dönemi başlamıştı. Kurslarda bu sene toplam 1605 ön kayıt alındı. Ayrıca 1400 kursiyer de eğitimlere başladı. İNESMEK'te 27 branşta 66 grup oluşturuldu. Oluşturulan grupta 25 gündüz, 12 akşam ve 29 hafta sonu grubu bulunuyor. 24 usta öğretici nezaretinde Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde devam eden eğitimlerle kursiyerlerin kimi hobi ediniyor, kimisi meslek sahibi oluyor, kimisi ise kişisel gelişim kurslarıyla geleceğe hazırlanıyor.

BAŞKAN TABAN KURSLARI ZİYARET ETTİ

Belediye Başkanı Alper Taban Salı günü, Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde devam eden kurslarda hem kişisel gelişim hem de mesleki anlamda eğitimler verilirken, gündüz kurslarını ziyaret etti. Alper Taban eşiyle beraber gerçekleştirdiği ziyarette kursiyerlerle bir araya geldi ve kursiyerlere başarı dileklerini iletti.

İNESMEK’TE DEVAM EDEN KURSLAR

İNESMEK’te devam eden kurslar ise şu şekilde;

Ahşap Yakma, F Klavye, Genel Muhasebe, İğne Oyası Yapımı, İngilizce Seviye A1, İngilizce Seviye A2, İş ve Sosyal Hayatta İletişim, Kadın Giysileri Dikimi, Kağıt Rölyef Yapımı, Kuaförlük, Arapça Seviye A1, Bilgisayar Destekli 2 Boyutlu Çizim, Bilgisayar İşletmenliği, Çeyiz Ürünleri Hazırlama, Dekoratif Ev Aksesuarları Yapımı, Diksiyon, El Nakışları, Elde Antep İşi, Etkili ve Hızlı Okuma, Amigurumi Bebek ve Wayu Çanta Yapımı, Kuranı Kerim Elif B Okuma, Pasta ve Yemek Yapımı, Punch Nakışı, Teknik Resim, Tel Kırma, Tezhip, Yağlı Boya Resim.

Murat Avcı