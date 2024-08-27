Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, 9 yaşındaki bir kız çocuğu, evin çatısındaki güneş panelinde oyun oynarken camların kırılması sonucu üzerine dökülen sıcak suyla ciddi şekilde yandı. Olay sonrası Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından, durumu ağır olan küçük kız, Bursa Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edildi. 1,5 ay yoğun bakımda tedavi gören çocuk, toplam üç aylık tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu ve taburcu oldu.

Yanık Merkezi Çocuk Yanık Sorumlusu Doç. Dr. Sabriye Dayı, güneş panelleri gibi tehlikeli yerlerde çocukların oyun oynamalarının yanıklara yol açtığını belirterek, son zamanlarda güneş paneli kaynaklı yanık vakalarının arttığını söyledi. Dr. Dayı, ailelerin çocuklarını bu tür tehlikelerden korumaları gerektiğini vurguladı.

Baba, olayın ardından büyük bir üzüntü yaşadıklarını ifade ederek, diğer ailelerin de çocuklarını bu tür tehlikeli yerlerde oyun oynamamaları için uyarmaları gerektiğini belirtti.