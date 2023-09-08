92. İzmir Enternasyonal Fuarı, hafta sonunda da her yaş grubuna hitap eden birbirinden renkli etkinlikler, konserler, söyleşiler, gösteriler ve oyunlarla ziyaretçilerini ağırlayacak. İzmirliler, kentin kurtuluşunun 101. yıl coşkusunu Çim Konserleri Sahnesi’nde Tan Taşçı ile yaşayacak.İZMİR (İGFA) - İzmir Enternasyonal Fuarı, 92. yılında da Kültürpark’ta dünyayı bir araya getirmeye devam ediyor.

İzmir’in “2026 yılı Avrupa Gençlik Başkenti Finalisti” olmasına özel “Gençlik” temasıyla düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı, spordan sanata, bilgi yarışmasından yapay zekaya, tiyatrodan söyleşilere ve çocuklardan gençlere her yaşa hitap eden etkinlikleriyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Bu yıl özel olarak hazırlanan Gençlik Alanı’nda gençlik sivil toplum kuruluşları, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin gençlik çalışmalarıyla ilgili birimleri, spor kulüplerinin stantları yer alırken macera parkuru, zipline, müzik ve dans gösterileri, söyleşiler, atölyeler, spor etkinlikleri, e-spor gibi birçok etkinlik de düzenleniyor.

ÜNLÜ İSİMLERİ AĞIRLIYOR

Konserler saat 21.00’de başlıyor.

Bu arada çocuklar için çocuk kulübü, çocuk tiyatrosu, canlı heykel, pantomim, palyaço gösterileri, masal anlatımı gibi çeşitli etkinlikler yapılıyor.