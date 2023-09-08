Bu yıl 8'inci düzenlenen Deniz Kızı Uluslararası Yelken Kupası’na Eker Süt Ürünleri'ni temsil ederek katılım sağlayan Eker Sailing Team, hem IRC 3 Divizyonu hem de IRC 3-4 Overall'unda birinciliğin sahibi oldu.İSTANBUL (İGFA) -Kadınların yelken sporuna olan ilgisini geliştirmeyi, yeni sporcular yetiştirmeyi ve yelkene olan ilgiyi artırmayı amaçlayan 8. Deniz Kızı Uluslararası Kadın Yelken Kupası; Türkiye Yelken Federasyonu’nun himayesinde, İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü iş birliğinde 2-3 Eylül'de Caddebostan Parkuru'nda düzenlendi.

Kurumsal, bireysel ve üniversite kadın yelken takımları ile birlikte uluslararası kadın yelken takımlarının da katılabildiği organizasyon "İyiliğe Yelken Açıyoruz" sloganıyla yapıldı.

Yelken sporuna olan desteğiyle bilinen Eker Süt Ürünleri, 8. Deniz Kızı Uluslararası Yelken Kupası'nda mücadele eden kurumlar arasında yerini aldı.

Etkinliğe Eker'i temsil ederek katılım sağlayan ve "Eker Efsane DAS Dojo" teknesiyle yarışan "Eker Sailing Team", hem IRC 3 Divizyonu hem de IRC 3-4 Overall'unda birinciliğin sahibi oldu. Eker'in kadın çalışanlarından oluşan yelken ekibi; ilk gün 3 şamandıra yarışı, ikinci gün ise bir coğrafi rota yarışı yapılan organizasyonda ilk kez balon basan takım olma unvanını da kazandı.