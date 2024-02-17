İstanbulluları kültür ve edebiyat dolu bir yolculuğa çıkaracak Üsküdar 9’uncu Kitap Fuarı kitapseverlere kapılarını açtı. Her yıl özel bir konuk tarafından açılışı yapılan Üsküdar Kitap Fuarı’nın dokuzuncusu bu yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’un katılımıyla açıldı.

İstanbul’un önemli kültürel etkinliklerinden olan Üsküdar Kitap Fuarı 9’uncu kez kapılarını açtı. 2015 yılında tüm kitapseverleri buluşturma hedefiyle yola çıkan Üsküdar Kitap Fuarı, bu yıl 120 yayınevi, 550 yazar ve 750 etkinlik ile kitapseverlerle buluştu. Her yıl özel bir konuk tarafından açılışı yapılan Üsküdar Kitap Fuarı’nın dokuzuncusu bu yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’un katılımıyla açıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan fuar açılışı, katılımcıların kürsü konuşması ve tüm katılımcıların kurdele kesmesiyle devam etti. Ardından TBMM Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş kendi kitabının yer aldığı standa girerek kitap imzaladı. Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen Üsküdar kitap fuarı 25 Şubat’a kadar devam edecek.

Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen 9’uncu kitap fuarında konuşan Başkan Hilmi Türkmen, "Böyle önemli bir fuarda özellikle gençlerle bir araya gelmek bizi mutlu etti. Üsküdar gelenekleri olan bir ilçe, huzurun başkenti. Üsküdar’ın tarihi İstanbul’dan eski desek yeridir. Üsküdar tarihin kültürün beşiği, bir okuma şehridir. Üsküdar’a bir takım projeler yapıyoruz ama en çok yakışan kitap fuarı. Bu yıl 9’uncu kez düzenliyoruz. İnşallah 9 gün sürecek burada. Yayın evlerine teşekkür ederim. 120 yazar, 550 yayınevi katıldı. Her yıl bir onur konuğumuz ve onur yazarımız oluyor bu sene onur konuğumuz hepimizin yakından tanıdığı değerli dostumuz İbrahim Tenekeci ve onur konuğumuz Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu buradalar onlara da teşekkür ediyorum. Üsküdar kitap fuarımız Tüyap’tan sonra en önemli kitap fuarı ve Üsküdar İstanbul’un merkezi. Bu arada kitaba, yazara ulaşmak kolay, buranın ulaşımı kolay. Bu yıl 300 bini aşkın kişiyi ağırlamak istiyoruz. Gençler özellikle kitaba çok ilgililer teşekkür ediyorum. Ne olacak bu gençlerin haline diyenlere, ben de helal olsun gençliğimize diyorum ve gurur duyuyorum. Üsküdar’da bu sanat etkinlikleri çok önemli. Bu bu kitap fuarına neler katabiliriz diye hocalarımızla ve yazarlarımızla konuşuyoruz. Nevmekanlarımız çok önemli 5 tane oldu hayırlı olsun. Kitap fuarına özel yeni üç projemiz var. Öncelikle yerel seçimlerin ardından kültür sanata ait projelerimiz kapsamında Harem otogarını kaldıracağız ve oradaki 100 bin metrekarelik alanı İstanbul’a yakışır bir şekilde kongre sarayı yapacağız. Diğer projemiz cezaevini şehrin dışına taşıyacağız. Eski binayı sergi sarayı yapacağız. Ve son olarak Üsküdar Musiki binasını yıkıyoruz ve yeni binamızı Üsküdar’a kazandırıyoruz. Tabii bunları yapabilmek için desteklerinizi bekliyoruz" dedi.