Sarıyer’de kripto para borsası ICRYPEX’in sahibi Gökalp İçer hakkında, uyuşturucu madde kullanmasına imkan sağladığı ve bu kullanım sonucu hayatını kaybeden avukat Göksu Çelebi’nin ölümüne neden olduğu iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, İçer’in müebbet ile 15 yıl hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Sarıyer’de 14 Temmuz 2025’de kripto para borsası ICRYPEX’in Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer’in uyuşturucu madde kullanmasına imkan sağladığı ve bu kullanım sonucu hayatını kaybeden avukat Göksu Çelebi’nin ölümüne neden olduğu iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Göksu Çelebi ‘maktul’, anne ve babası ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ‘müşteki’, Gökalp İçer ise ‘şüpheli’ sıfatıyla yer aldı.

8 gram uyuşturucu maddeyi 800 dolar karşılığında satın aldığı belirtildi

Hazırlanan iddianamede, Göksu Çelebi’nin Ankara’da avukat olarak görev yaptığı, Gökalp İçer’in İstanbul’da finans alanında faaliyet gösterdiği, tarafların 2024 yılının sonlarına doğru iş ve kariyer odaklı uygulama üzerinden tanıştıkları, tanışmanın ardından şüphelinin Ankara’ya giderek buluştukları, İçer’in evli olduğu halde taraflar arasında yakın arkadaşlık ilişkisinin başladığı, bir süre sonra İstanbul’da buluştukları, olaydan 3 gün önce İzmir Çeşme’de tatile gittikleri, olaydan 1 gün önce ise akşam saatlerinde şüpheliye ait araç ile İstanbul’a döndükleri, Kireçburnu’nda bulunan sahilde yemek yiyerek alkol aldıkları, şüpheli İçer’in yaklaşık 18 ay önce uyuşturucu madde almak için iletişime geçtiği şahıstan yaklaşık 8 gram uyuşturucu maddeyi 800 dolar karşılığında satın aldığı aktarıldı.

Neredeyse tüm gün uyuşturucu madde kullandıkları ve hayatını kaybettiği kaydedildi

Şüpheli İçer’in eşi ile aralarında bulunan problemden dolayı ailesinden ayrı olarak tek başına tuttuğu ve olayın yaşandığı yer olan Sarıyer’deki adrese geçtiklerinin belirtildiği iddianamede, şüpheli tarafından temin edilen uyuşturucu maddeyi birlikte kullandıkları, ertesi gün tekrardan bu maddeyi kullanmaya devam ettikleri, yarım saat, kırk beş dakika ara ile uyuşturucu maddeyi akşama kadar kullandıkları, Göksu Çelebi’nin son olarak akşam 8 sıralarında kullanmasıyla beraber titremeye başladığı, titremelerin artmasıyla beraber şüphelinin 112’yi aradığı ve ambulans ekiplerinin geldiği, Göksu Çelebi’nin hastaneye kaldırıldığı ve ailesinin de gelmesiyle şüpheli Gökalp İçer’in hastaneden ayrıldığı, Çelebi’nin ise 19 Ağustos’ta hayatını kaybettiği kaydedildi.

Yapay zeka uygulamasına ‘yüksek doz kokain sonrası kriz’, ‘kriz sonrası komadan çıkış mümkün mü’ şeklinde sorular sormuş

Şüpheli Gökalp İçer’in cep telefonu incelemesine yer verilen iddianamede, telefonun galeri kısmında uyuşturucu maddeye benzer görüntüler tespit edildiği, şüphelinin bir yapay zeka uygulamasına "nabız 22’ye düşerse ne olur, aşırı doz kokain kullanımı, 15 dakika nabız durmasının nasıl hasarı olur, yüksek doz kokain sonrası kriz, kokain krizi sonrasında oluşan koma, bu komadan çıkış mümkün mü, yoğun bakımda olan birinin gözünü bantlamışlar neden" şeklinde arama yaptırdığı ve cevaplar aldığının görüldüğü ifade edildi.

İddianamede, şüphelinin alınan ifadesinde uyuşturucu maddenin bir kısmını Göksu Çelebi’nin karşıladığını, paranın yarısının Çelebi tarafından verildiği iddia ettiği ancak Çelebi’nin acil serviste üzerinde çıkan eşyaların içerisinde herhangi bir yabancı ülkeye ait paranın ve uyuşturucu madde satın alındığı sırada verilen dolar cinsi paranın tespit edilemediği, şüphelinin maddi durumu itibariyle ve alınan ifadesinde de belirtildiği üzere seyahatleri ve tatil paralarını dahi karşıladığı, dolayısıyla uyuşturucu madde temini esnasında Çelebi’den uyuşturucu madde parası talep etmesi/para almasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu aktarıldı. Çelebi’nin ölebileceğini öngörmesine rağmen uyuşturucu maddeyi temin ederek kullanması için verdiği ve Çelebi’nin bu uyuşturucu madde kullanımı sonucunda vefat ettiği belirtildi

İddianamede ayrıca şüpheli İçer’in, Çelebi’nin daha önceden uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığını bilmeden uyuşturucu madde kullanmasına imkan sağlayarak bunu kolaylaştırdığı, Çelebi hakkında Türkiye geneli yapılan araştırmada uyuşturucu madde kullanıma bağlı herhangi bir kayda rastlanılmadığı, İçer’in uyuşturucu madde kullanımına bağlı olarak Çelebi’nin ölümüne neden olduğu, maddenin öldürücü nitelikte olduğunu biliyor ve Çelebi’nin ölebileceğini öngörmesine rağmen uyuşturucu maddeyi temin ederek kullanması için verdiği ve Çelebi’nin bu uyuşturucu madde kullanımı sonucunda vefat ettiği kaydedildi.

Müebbet hapis ile 15 yıl hapis cezası talebi

Hazırlanan iddianamede şüpheli Gökalp İçer’in ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ ve ‘kadına karşı olası kastla öldürme’ suçlarından müebbet hapis ile 15 yıldan az olmamak üzere hapis cezasına çarptırılması talep edildi.