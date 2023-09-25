A Milli Kadın Hentbol Takımı’nın Karadağ ve Sırbistan maçları aday kadrosu açıklandı.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, EHF Euro 2024 6. Eleme Grubu’nda 11 Ekim’de Karadağ ve 15 Ekim’de Sırbistan ile oynayacağı maçların hazırlık kampı kadrosu açıklandı. İstanbul’da 3 Ekim’de kampa girecek olan Başantrenör Costica Buceschi yönetimindeki kadroda 26 oyuncu yer alıyor.

A Milli Takımı’nın 11 Ekim Çarşamba günü Karadağ ile deplasmanda oynayacağı müsabaka TSİ 19.00’da Podgorica kentindeki Bemax Arena’da oynanacak. Kadın Milli Takımı, gruptaki ikinci maçını 15 Ekim’de saat 17.30’da Ankara’da Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu’nda Sırbistan ile oynayacak.

A Milli Kadın Hentbol Takımı kadrosu:

Kaleci: Merve Erbektaş, Selen Akalın, Yağmur Bembeyaz, Yaren Berfe Göker

Sol Kanat: Beyza İrem Türkoğlu, Ceylan Aydemir, Kübra Sarıkaya, Zeliha Puls,

Sağ Kanat: Ayşenur Kara, Emine Gökdemir, Sümeyye Çolak

Sol Oyun Kurucu: Betül Yılmaz, Neslihan Çalışkan, Aslı İskit Çalışkan, Didem Hoşgör, Buğu Sönmez

Orta Oyun Kurucu: Gülcan Tügel, Fatma Küçükyıldız, Dönegül Bozdoğan, Edanur Burhan

Sağ Oyun Kurucu: Beyza Karaçam, Zeynep Nur Ulukoz

Pivot: Nurceren Akgün Göktepe, Ceren Demirçelen, Büşra Işıkhan, Demet Sonkaya

Teknik Kadro: Costica Buceschi (Başantrenör), Mehmet Serkan İnci (Antrenör), Yeliz Yılmaz (Antrenör) Ragıp Demirman (Kaleci Antrenörü), İlker Kurtulmuş (Permormans Antrenörü), Halit Selçuk (Fizyoterapist), Cenk Uzunca (Masör), Bora Serter (İdari Menajer)

A Milli Kadın Hentbol Takımı’nın EHF EURO 2024 6. Eleme Grubu’ndaki maçlarının tarihleri şöyle:

11 Ekim 2023

Karadağ -Türkiye

15 Ekim 2023

Türkiye - Sırbistan

28 Şubat 2024

Bulgaristan - Türkiye

2 Mart 2024

Türkiye - Bulgaristan

3 Nisan 2024

Türkiye - Karadağ

7 Nisan 2024

Sırbistan- Türkiye