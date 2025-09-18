KOCAELİ (İGFA) - Türkiye Basketbol Ligi’nde (TBL) heyecan başlıyor. TBL’de mücadele ettiği iki sezonda da play-off oynama başarısı gösteren ve geçtiğimiz yıl süper ligin kapısından dönen Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, seyircisiyle buluşuyor. 2025-2026 Sezonu’nun açılış karşılaşmasında Darrüşafaka Lassa’yı konuk edecek olan temsilcimiz, mücadeleden galibiyetle ayrılarak, sezona iyi bir başlangıç peşinde.

Baş antrenör Gökhan Güney’in öncülüğünde başarılı bir hazırlık süreci geçiren Çayırova Belediyesi’nde müsabaka öncesinde Yusuf Selim Şentürk’ün sakatlığı bulunuyor. 19 Eylül Cuma günü Saat 20.00’da Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşmada taraftarının da desteğiyle sezona güçlü bir giriş yapmanın hedefinde.

“TÜM HALKIMIZ DAVETLİDİR”

Çayırova Belediyesi’nden basketbol maçıyla ilgili yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı; “Çayırova’nın 12 Dev Adam’ı sezonu açıyor. Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 2025-2026 Sezonu Açılış Karşılaşması; Çayırova Belediyesi-Darrüşafaka Lassa. Haydi Çayırova, hep birlikte tribünlerde buluşalım. Tüm halkımız davetlidir.” Öte yandan 19 Eylül Cuma günü saat 20.00’da Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda oynanacak müsabaka, HT Spor ekranlarından da canlı olarak yayınlanacak.