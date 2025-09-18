Sakaryaspor Kulüp Başkanı Muhammet Kıratlı, yaptığı yazılı açıklama ile kulübün içinde bulunduğu süreci değerlendirerek, yeniden olağanüstü genel kurul kararı aldıklarını duyurdu.

Sakaryaspor Kulüp Başkanı Muhammet Kıratlı, 8 Haziran 2025’te gerçekleştirilen olağanüstü kongre öncesinde kulübün ciddi bir belirsizlik yaşadığını, şehirdeki temsilcilerin uzlaşısı ile başkanlığa aday olduğunu hatırlatarak, göreve geldikleri andan itibaren karşılaştıkları sorunları ve yapılan çalışmaları tek tek sıraladı. Göreve gelirken transfer yasağı, kulüp borçları, futbolcu ödemeleri ve yalnızca 85 milyon TL’lik harcama limiti ile karşılaştıklarını belirten Kıratlı, kısa sürede sermaye artırımı yaparak limiti 240 milyon TL’ye yükselttiklerini söyledi. Yeni transferlerle güçlü bir kadro kurduklarını aktaran Kıratlı, lisans sorunlarını da çözüp takımı sahaya çıkardıklarını dile getirdi. Teknik direktör değişikliğine de değinen Kıratlı, "Geçtiğimiz sezonun hocasıyla yollarımızı ayırdıktan sonra milli arada Sakarya’nın evladı Serhat Sütlü ile anlaştık. Ona güveniyoruz, Sakaryaspor’un hedeflerine onunla ulaşacağına inanıyoruz" dedi.

Gelir 122 milyon, gider 122 milyon

Mali tabloya ilişkin bilgi veren Kıratlı, 8 Haziran’dan bugüne kadar kulübün gelirlerinin 122 milyon 121 bin TL olduğunu, bunun forma sponsorluğu, loca satışları, federasyon gelirleri ve bağışlardan oluştuğunu kaydetti ve aynı miktarda giderin olduğunu vurguladı. Kıratlı, gelir ve giderleri sıralayarak, "31 milyon lirası forma sponsorluğundan sağlanırken, bunun 23 milyon 500 bin liralık kısmı tahsil edildi. Loca satışlarından 30 milyon 450 bin lira, federasyon gelirlerinden ise 10 milyon 600 bin lira elde edildi. Ayrıca yönetim kurulu ile yönlendirilen kişi ve kurumlardan toplam 57 milyon 571 bin lira bağış toplandı. Aynı dönemde kulübün toplam gideri de 122 milyon 121 bin lira olarak gerçekleşti. Bu çerçevede geçmiş dönem futbolcu ödemelerine 44 milyon 847 bin lira, bu sezon futbolcu ödemelerine 44 milyon 899 bin lira harcandı. Vergi ve SGK ödemeleri için 10 milyon 861 bin lira, tesis, kamp, maç, deplasman ve personel giderleri için ise 21 milyon 514 bin lira ödeme yapıldı. Kulübümüzün kasasına giren her kuruş, futbolculara, geçmiş borçlara, resmi yükümlülüklere ve takımın temel ihtiyaçlarına harcanmıştır" diye konuştu.

"Yeniden olağanüstü genel kurul kararı alacağız"

Rüstemler tesislerinin tadilata ihtiyacı olduğunu, projeyi bakanlığa ilettiklerini aktaran Kıratlı, Sakaryaspor’un hedefini ise kurumsal yapı, mali sürdürülebilirlik, altyapıya yatırım ve şehrin kulüple bütünleşmesi olarak özetledi. Mevcut yönetimin gayretine rağmen desteğin yetersiz kaldığını ifade eden Kıratlı, şehrin önde gelen ihracatçı firmalarından ve bazı STK’lardan beklenen katkının gelmediğini dile getirerek, "Sakaryaspor’un geleceğini riske atmamak adına yeniden olağanüstü genel kurul kararı alacağız. Eğer bu sorumluluğu üstlenebilecek bir ekip çıkarsa, biz de Sakaryaspor’un önünü açmak için her türlü kolaylığı sağlayacağız. Yeşil-siyah sevdalısı Sakaryaspor taraftarlarına, takımını asla yalnız bırakmayan Tatangalar’a şükranlarımı sunuyorum" cümlelerine yer verdi.