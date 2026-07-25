A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin yarı finalinde karşılaştığı Çin'i 3-0 mağlup ederek finale yükseldi. Milliler finalde yarın Brezilya ile mücadele edecek.

2026 Voleybol Milletler Ligi yarı finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'in Makao şehrinde Çin ile karşı karşıya geldi. Milliler, rakibini 3-0 ile geçerek adını finale yazdırdı. Ay-yıldızlılar, bu sonuçla birlikte tarihinde Milletler Ligi'nde 3. kez finale yükseldi. 2018 yılında ilk defa finale çıkan milliler, turnuvayı 2. sırada tamamlarken, 2023 yılında şampiyon oldu.

Ay-yıldızlılar, finalde yarın TSİ 14.30'da Brezilya ile mücadele edecek.

Salon: East Asian Games Dome

Hakemler: Francisco Denny Leassi Cespedes (Dominik Cumhuriyeti), Jae-Hyo Choi (Kore)

Türkiye: Zehra, Vargas, Hande, Sinead-Jack, Elif, İlkin, Gizem (L) (Eylül, Saliha, Yaprak)

Çin: Tang, Y.Y. Wang, Gong, Zhuang, Wang, Xie, M.J. Wang (L) (Diao, Yang, C.X. Li, Ni, Dong)

Setler: 21-25, 15-25, 20-25

Süre: 77 dakika