A Millî Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin (VNL) yarı final etabındaki maçında Çin'i 3-0 mağlup etti.

Millî takım, Makau Özel İdari Bölgesi'ndeki East Asian Games Dome'da oynanan müsabakada, başantrenör Zhao Yong'un çalıştırdığı ev sahibi Çin ile kozlarını paylaştı. Ay-yıldızlı ekip, maçı 25-21, 25-15 ve 25-20'lik setlerle 3-0 kazandı.

Bu neticeyle ay-yıldızlılar, organizasyondaki 14. karşılaşmasında 11. galibiyetini elde ederken yalnızca 3 mağlubiyet aldı. A Millî Kadın Voleybol Takımımız, yarı finalde Çin'i yenmesiyle beraber FIVB Dünya Sıralaması'ndaki 3. basamaktaki konumunu sağlamlaştırdı.

FİNALDE RAKİP BREZİLYA

A Millî Kadın Voleybol Takımımız, finalde Brezilya ile şampiyonluk mücadelesine çıkacak. Grup aşamasını ABD ile beraber zirvede bitiren Sambacılar, yarı finalde son şampiyon ve dünya 1 numarası İtalya'yı soluk kesen 5 setlik bir çekişme sonunda 3-2 devirerek adını finale yazdırdı.