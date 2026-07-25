Galatasaray’da oyuncuların mali sorumluluklarına ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Victor Osimhen adına ödenmesi gereken gelir vergisinin zamanında yatırılmadığı, bu nedenle işlemleri takip eden bankanın Nijeryalı futbolcuya resmi ihtar gönderdiği ileri sürüldü.

OSIMHEN DURUMU YÖNETİME AKTARDI

Kendisine ulaşan resmi bildirimin ardından Victor Osimhen'in konuyu Galatasaray yönetimine ilettiği öne sürüldü. Yaşanan gelişme sonrasında kulüp yönetiminin hızlı şekilde devreye girdiği ve söz konusu vergi borcunu ödeyerek süreci tamamladığı belirtildi.

İddialara göre yaşanan durumun ardından herhangi bir sorun kalmadığı ve işlemlerin kısa süre içinde sonuçlandırıldığı ifade edildi.

Ortaya atılan bilgilere göre Galatasaray, bazı futbolcuların sözleşmeleri kapsamında gelir vergisi ödemelerini kendi bünyesinde gerçekleştiriyor. Bu uygulamayla oyuncuların sözleşmelerindeki net kazançlarının korunmasının amaçlandığı ve vergi yükümlülüklerinin kulüp tarafından karşılandığı aktarıldı.

ÇEK İDDİALARINA NET YANIT

Öte yandan futbolculara ödeme yapılması amacıyla çek verildiği ve bazı çeklerin karşılıksız çıktığı yönündeki iddialar da kamuoyunda gündem oldu. Galatasaray yönetiminin ise bu iddiaları kesin bir dille reddettiği, oyunculara verilen çeklerle ilgili herhangi bir ödeme problemi yaşanmadığını bildirdiği kaydedildi.

İddialarda, Osimhen'e gönderilen ihtarnamenin teknik ve idari kaynaklı bir gecikmenin sonucu olduğu, vergi borcunun ödenmesiyle birlikte sürecin tamamlandığı ve yıldız futbolcu ile kulüp arasında herhangi bir anlaşmazlık bulunmadığı ifade edildi.