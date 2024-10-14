Türkiye’nin en fazla mağazaya sahip perakende markalarından A101, Türkiye’nin güvenilir isimlerinden Müge Anlı ile olan iş birliği kapsamında yeni reklam filmini yayınladı.

Türkiye’nin en fazla mağazaya sahip perakende markalarından A101, Türkiye’nin güvenilir isimlerinden Müge Anlı ile olan iş birliği kapsamında yeni reklam filmini yayınladı.

“Türkiye’nin her yerinde milyonlarca mutfağa giren bu lezzetlerin %101 arkasındayız”

Kampanyanın son filminde Müge Anlı, gıda alışverişinde A101’i tercih eden tüketicilerin mutfaklarına giderek işin sırrını araştırıyor. Ovadan Pirinç, Vera Ayçiçek Yağı, Birşah Yoğurt gibi A101 markalı temel gıda ürünlerinin kalite ve ucuzluğuna vurguda bulunulan filmde Müge Anlı, “A101 ucuzluğuyla her sofraya lezzet katıyor. Türkiye’nin her yerinde milyonlarca mutfağa giren bu lezzetlerin %101 arkasındayız” diyor.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan A101 Pazarlama Müdürü Yeliz Yahşi Bilgiç, "Müge Anlı gibi Türkiye’nin güven duyduğu bir isimle iş birliği yapmak, markamızın güvenilirlik ve kaliteye verdiği önemin göstergesi. Bu iş birliği, milyonlarca eve kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla ulaştırma misyonumuza çok güzel bir sinerji kattı. Değerli iş birliği için Müge Anlı’ya tekrar teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

MediaCat ve Ipsos tarafından gerçekleştirilen Celebrity Güven Endeksi’nin 2023 sonuçlarında, Türkiye’nin en güven duyduğu ilk 3 isim arasında yer alan Müge Anlı ile dünyanın en hızlı büyüyen ilk 10 perakende şirketi arasındaki tek Türk şirketi olan A101’in bir araya gelmesi, pazarlama iletişimcileri tarafından iki güvenilir ismin sinerjisi yüksek ve uyumlu iş birliği olarak yorumlanıyor.

Kreatif sürecini Concept İstanbul’un üstlendiği reklam kampanyasının yönetmen koltuğunda ise 25 Film’den Ali Taner Baltacı oturuyor.