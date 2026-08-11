ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda İran'a yönelik uyguladığı deniz ablukası sürüyor. CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, günün erken saatlerinde Panama bandıralı Vela Nova adlı yük gemisinin Umman Körfezi'nden geçerek İran'daki bir limana doğru ilerlediği ve ABD'nin İran'a yönelik ablukasını ihlal etmeye çalıştığı belirtildi.

ABD güçlerinin tekrarlanan uyarılarını dikkate almayan geminin makine dairesine, ABD Donanması'na ait bir MH-60 helikopteri tarafından 2 Hellfire tipi füze ateşlendiği aktarılan açıklamada, geminin dümen sisteminin devre dışı bırakıldığı ifade edildi. Açıklamada, "Gemi artık ABD'nin yürürlükteki ablukasını ihlal ederek İran'a doğru ilerlemiyor. Söz konusu abluka tamamen yürürlükte olmaya devam ediyor" denildi.

CENTCOM verilerine göre, 11 Ağustos itibarıyla ABD güçleri, ablukayı aşmaya çalışan 55 ticari geminin rotasını değiştirdi, uyarılara uymayan 3 gemiyi etkisiz hale getirdi ve 2 gemiye asker çıkardı.