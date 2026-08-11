Olay, merkez Meram ilçesi Aşkan Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede 42 ADN 749 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Emin B., daha önceden aralarında husumet bulunan 42 SJ 398 plakalı hafif ticari araçla seyreden Tugay Sarı’yı fark etti. Husumetlisinin bulunduğu aracı durduran Emin B., Tugay Sarı ile tartışmaya başladı. Emin B., yanında bulunan bıçakla Sarı’yı defalarca bıçaklayarak olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tugay Sarı, ambulansla Meram Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sarı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay anı kameraya yansıdı

Zanlının Sarı’yı bıçakladığı anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin Tugay Sarı’yı defalarca bıçakladığı, ardından yaralıya çevredeki vatandaşların müdahale ettiği görülüyor.

Öte yandan, olay yerinden 42 ADN 749 plakalı otomobiliyle kaçan Emin B., polis ekiplerince merkez Karatay ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.