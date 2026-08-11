Lüleburgaz Çarşı bölgesinde geçtiğimiz pazar günü sabaha karşı yaşanan olayda, bir şahsın yağmur suyu mazgallarını yerinden sökerek götürdüğü tespit edildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelinin mazgalları taşıdığı görüldü.

Mazgalların çalınması sebebiyle hem kamu zararının meydana geldiği hem de açıkta kalan bölümlerin yayalar için tehlike oluşturduğu belirtildi.

Güvenlik kameraları tarafından tespit edilen şüpheli hakkında gerekli hukuki ve adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Yetkililer, özellikle yağmur suyu mazgallarının çalınmasının yalnızca kamu malına zarar vermediğini, açıkta kalan alanlar nedeniyle vatandaşların güvenliğini de riske attığını belirtti.