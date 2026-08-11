Olay, 10 Ocak 2019 tarihinde saat 07.00 sıralarında Kırşehir’in Boztepe ilçesinde meydana geldi. Kızını okul servisine bindiren Sebahat Karaman, evine dönerken yolda 9 köpeğin saldırısına uğradı. Komşuların müdahalesiyle kurtarılan Karaman, ambulansla hastaneye götürüldü. Karaman’ın sağ kulak kepçesi, kulak memesi bir bölümünde ve her iki kolunda doku kaybı meydana geldi.

Olayın ardından Karaman, köpek sahiplerinden şikayetçi olarak tazminat davası açtı. Mayıs 2026’da Kırşehir 2’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada, davalıların Türk Borçlar Kanunu’nun hayvan bulunduranın sorumluluğunu düzenleyen 67’nci maddesi kapsamında “kusursuz sorumlu” olduğuna hükmedildi.

Mahkeme, Karaman’ın yaralanmasının basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olmadığına, yaşamını tehlikeye soktuğuna, yüz bölgesindeki lezyonlar ile sağ kulak kepçesindeki kısmi doku kaybının yüzde sabit iz niteliğinde olduğuna karar verdi. Karaman’ın maluliyet oranının yüzde 37 olduğu, 3 aylık geçici iş göremezlik zararının 6 bin 62 lira 70 kuruş, sürekli iş göremezlik zararının ise 431 bin 193 lira 50 kuruş olduğu hesaplandı.

437 BİN 156 LİRA 20 KURUŞ MADDİ VE 200 BİN LİRA MANEVİ TAZMİNAT ÖDENECEK

Mahkeme, Karaman’a toplam 437 bin 156 lira 20 kuruş maddi ve 200 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Ayrıca Karaman’ın eşine 30 bin lira, diğer 2 davacıya ise 10’ar bin lira manevi tazminat verilmesine hükmedildi.

Tazminatların olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle davalılardan tahsil edilmesine karar verildi. Davalıların karara yönelik yaptığı istinaf başvurusu, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 24’üncü Hukuk Dairesi tarafından esastan reddedildi.

Bunun üzerine davalılar kararı temyiz etti. Temyiz başvurusunu inceleyen Yargıtay 3’üncü Hukuk Dairesi, hayvan bulunduran kişinin, hayvanın başkasına zarar vermesini önleyecek tedbirleri almak ve gerekli özeni göstermek zorunda olduğunu belirtti.

Kararda, hayvan bulunduranın sorumluluktan kurtulabilmesi için gerekli özeni gösterdiğini veya bu özen gösterilmiş olsa dahi zararın önlenemeyeceğini ispatlaması gerektiği kaydedildi.

Yargıtay, davalıların bakımını üstlendikleri köpeklerin zincir ve tasma gibi gerekli önlemler alınmadan, çevre güvenliği açısından tehlike oluşturacak şekilde serbestçe dolaşmalarına izin verilmesinin özen ve gözetim yükümlülüğünün ihlali olduğuna hükmetti.

DAVALILARIN İTİRAZI KABUL EDİLMEDİ

Davalıların, Karaman’ın elindeki sopayı sallayarak köpekleri kışkırttığı yönündeki itirazı da kabul edilmedi.

Kararda, Karaman’ın sabah saatlerinde dışarıda bulunmasının ve köpeklerin saldırısını engellemek amacıyla elindeki sopayı kendisini koruma içgüdüsüyle kullanmasının, olay ile zarar arasındaki illiyet bağını kesecek nitelikte olmadığı belirtildi.

Yargıtay, bilirkişi raporunun denetime elverişli ve hükmedilen manevi tazminatın hakkaniyete uygun olduğunu belirterek davalıların temyiz itirazlarını reddetti. Böylece Yargıtay 3’üncü Hukuk Dairesi, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 24’üncü Hukuk Dairesinin kararını oy birliğiyle onadı.

“MAHKEMEYİ KAZANDIK, ADALET YERİNİ BULDU”

Davayı kazanarak adaletin yerini bulduğunu dile getiren Sebahat Karaman, “2019’da kızımı okul servisine bindirirken 9 köpek gelip beni düşürdüler. Ben kızı bindirdim köpekler benim yanıma geldi. Bana saldırdılar beni çukura götürüp yiyeceklerdi. Benim gördüğümü düşmanlar görmesin çok çektim. Köpeklerin sebep olduğu yaralar iyileşmiyor. Ben bu olayı gördüm kimse görmesin.

Şimdi köpeklerden, kedilerden korkuyorum. Şikayetçi oldum. Mahkemeye verdim. Mahkemeyi kazandım. Ben hakkımı aldım. Ben şimdi korkuyorum bir iş yapamıyorum. Ellerim tutmuyor, psikolojim bozuk. Ben çok çektim 9 köpek benim üzerimdeydi.

Köpek sahipleri mahkemeye itiraz ediyorlardı 7 sene sürdü. Karar açıklandı, mahkemeyi de kazandık, adalet yerini buldu. Başkalarını köpekler parçalıyor, haklarını arasınlar. Köpek yaraları hiç iyileşmiyor. Kulaklarım hep yara, ağzım hep yara, başımda yaralar var.” dedi.