İddiaya göre, dün gece 22.30 sıralarında İskele Mahallesi 2090 Sokak’ta meydana gelen olayda, N.K. isimli anne, birlikte yaşadığı 19 yaşındaki lösemi hastası oğlu B.K.’yi tabancayla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.

Trajik olay, bu sabah B.K’nın özel eğitim okuluna gitmemesi üzerine fark edildi. Okul servis görevlisi, sokakta B.K’yı görmeyince evlerine gitti. Kapının açık bırakılmış olduğunu fark eden görevli, yan komşuları ile birlikte içeri girdiler. Anne ve oğlunun hareketsiz yattığını gören komşuları, durumu emniyet ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, anne ve oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı. Emniyet ekiplerinin olay yerinde incelemeleri sürüyor.

Daha önce eşini kaybettiği öğrenilen emekli N.K.’nın olayı neden gerçekleştirdiği ile ilgili soruşturma başlatıldı.