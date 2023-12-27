İsrail ordusu, talebin reddedilmesine rağmen hava operasyonlarını genişletmek amacıyla bu helikopterlere ihtiyaç duyduğunu ifade ediyor. Yoav Gallant ve Lloyd Austin'in 18 Aralık'taki görüşmesinde gündeme gelen talep, henüz nihai bir karara bağlanmamış durumda. İsrail'in, ABD'den almayı planladığı Apache saldırı helikopterlerini Gazze, Lübnan ve Batı Şeria'daki terörist hedeflere karşı kullanacağı öne sürülüyor.

ABD'nin Bugüne Kadar İsrail'e Yaptığı Askeri Yardımların Miktarı Dikkat Çekiyor!

ABD'nin 1973'ten bu yana İsrail'e sağladığı yardımların Orta Doğu'daki üslerden temin edilen savaş malzemelerini içerdiği vurgulanıyor. İsrail'e yapılan askeri yardımların olmaması durumunda ülkenin savaşı devam ettirme ve düşmanı caydırma konusunda zorluklarla karşılaşabileceği ifade ediliyor. ABD'nin, İsrail'e Hizbullah'la savaşa girmemesi için baskı yaptığına dair haberler de yer alıyor. Yediot Ahronot'un verilerine göre son dönemde ABD'nin İsrail'e gönderdiği askeri yardımların miktarı oldukça dikkat çekici. Ayrıca Gazze Şeridi'ndeki saldırıların şu ana kadar ki maliyetinin 65 milyar şekel (yaklaşık 17,5 milyar dolar) olduğu belirtiliyor.