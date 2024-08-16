BIST 100 endeksi, dün öğleden sonra ABD’de açıklanan ve resesyon endişelerini azaltan işsizlik maaşı başvuruları ve perakende satış verilerinin ardından, günü önceki kapanışa göre %1,55 artışla 9.983 puandan tamamladı.İSTANBUL (İGFA) - Sanayi endeksi %1,71, mali endeks %2,32, hizmetler endeksi %0,66 ve teknoloji endeksi %1,51 değer kazandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 88'i prim yaptı, 11'i geriledi.

Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ile Koza Altın İşletmeleri en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Bugünse ABD’de dünkü verilere nazaran piyasa etkisinin çok daha sınırlı olmasını beklediğimiz Michigan tüketici güven endeksi, konut başlangıçları ve inşaat izinleri ile New York FED hizmet endeksi verileri takip edilecek. Yurt içindeyse bugün TCMB’nin Ağustos ayı piyasa katılımcıları anketi açıklanacak.

Enflasyon beklentilerinde değişiklik olup olmadığı takip edilecek.

Yabancılar, geçtiğimiz hafta 323,5 milyon dolarlık hisse satarken, 17,6 milyon dolarlık DİBS aldı.

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı geçtiğimiz hafta 2,45 milyon dolar artışla 168 milyar dolar oldu. KKM de haftalık bazda 49 milyar TL düşüşle 1,71 trilyon TL oldu.

Endekste bu sabah hafif alıcılı açılış bekleniyor.