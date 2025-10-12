ABD’nin California eyaletine bağlı Huntington Beach kentinde düzenlenen bir etkinlik sırasında helikopter kazası meydana geldi. Pasifik Kıyısı Otoyolu ile Huntington Caddesi yakınlarında gerçekleşen kazada, 5 kişi yaralandı.

Huntington Beach Polis ve İtfaiye Departmanları, olay yerine hızla müdahale etti. Polis Departmanı’nın sosyal medya açıklamasına göre, helikopterde bulunan iki kişi yaralı olarak kurtarıldı. Helikopterin düştüğü alanda bulunan üç kişi de çeşitli şekillerde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.