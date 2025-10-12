Kamuoyunda uzun süredir tartışılan aşırı site aidatları ve site yönetimlerinde oluşan ‘mafyavari’ yapıların önüne geçilmesi amacıyla yeni bir düzenleme Meclis’e sunuluyor.

Edinilen bilgilere göre, AK Parti ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı taslakla Kat Mülkiyeti Kanunu’nda değişiklik yapılacak. Özellikle büyük sitelerin yönetimleri artık denetim altına alınacak ve yetki belgesi bulunmayan yönetim şirketlerinin site yönetiminde görev alması engellenecek. Böylece fahiş aidat artışlarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Kat maliklerinin, ödedikleri aidatların nasıl kullanıldığını belgelerle takip etme imkanı olacak.

Ayrıca, bir site veya apartmanda yapılacak tadilatlarda işletme projesi hazırlamak zorunlu olacak. Tadilatı üstlenen firmaların seçim süreci ve seçim kriterleri kat malikleriyle paylaşılacak. Yönetim şirketleri Bakanlık denetimine tabi tutulacak ve isteyen vatandaş bakanlıktan denetim talep edebilecek. Haksız aidat artışlarına karşı ise yaptırımlar uygulanacak.

Denetime açık olacak

AK Parti kaynakları, yeni yapılacak düzenleme hakkında bilgi verirken “Şu anda bazı mafya grupları site yönetimlerini ele geçirmiş durumda. Sahte harcamalardan tutun da başka birçok konuda vatandaşı mağdur edecek uygulamalar var. Yüksek aidatlar alınıyor ama nereye harcandığı, nasıl harcandığı şeffaf değil.

Yeni düzenlemeyle birlikte tüm harcamalar şeffaf hale gelecek. Örneğin, bir binanın kapısı değiştirilecekse süreç baştan sona şeffaf şekilde yürütülecek ve denetime açık olacak. İşletme projesi olmayan veya oldubittiye getirilen harcamaların önüne geçilecek. Kapı değişimi gibi durumlarda kaç teklif alındığı, fiyatların ne olduğu gibi bilgiler kat malikleri tarafından görülebilecek.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, yeni yapılacak düzenleme ile 20 milyondan fazla vatandaşın yaşadığı 1 milyona yakın konuttan oluşan siteler için herkesin yönetici olamayacağını belirten AK Parti kurmayları, “Yeni düzenleme ile site yönetimi hizmeti veren şirketler sınıflandırılacak. Bu yönetim şirketleri yetkilendirilecek. Yanlış uygulamalar yapan, ödemelere dair haksız artışlar yapanlara yaptırım uygulanacak” diye konuştu.

60 bin liralık aidat var

Türkiye’de en yüksek site aidatları, İstanbul’daki lüks konutlarda görülüyor. Rekor düzeye ulaşan aidatlar nedeniyle site sakinleri ile yönetimler arasında zaman zaman anlaşmazlıklar yaşanıyor. İstanbul’un bazı bölgelerinde aidatlar 60 bin lirayı aşarken, bazı semtlerde aidat tutarı kirayı bile geçiyor. Son üç yılda yüzde 400 artan aidatlar nedeniyle, 2025’in ilk yarısında İstanbul’da 117 bin kişinin taşınmak zorunda kaldığı belirtilmişti.