İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, konvoya katılan 10 sürücüyü yakalayarak “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek” suçundan adli işlem başlattı.

Yeni trafik kanunu teklifine göre, düğün veya asker uğurlama gibi gerekçelerle yol kapatan sürücülere caydırıcı cezalar uygulanacak. Normal yollarda sürücü belgesi 60 gün geri alınacak ve araç 60 gün trafikten men edilecek. Köprü, tünel, viyadük ve otoyollarda ihlal edenlerin sürücü belgeleri ise 120 gün geri alınacak, araçları 120 gün trafikten men edilecek.

Bakan Yerlikaya açıklamasında "Toplumdaki bireylerin kazalardan, doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenme olasılığı göz önünde bulundurulduğunda trafik kazaları; Sadece bireysel bir sorun değil, aynı zamanda toplumsal bir sorundur. Çünkü trafik, yalnızca taşıtların akışı değil, toplumun davranışlarının, değerlerinin ve birbirine duyduğu saygının da görünür olduğu kamusal bir alandır. Bu caydırıcı kurallar ve sıkı denetimlerle birlikte yapılan ihlallerin ne kadar düştüğünü hep birlikte göreceğiz" dedi.