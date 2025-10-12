Londra gümüş piyasası, tarihsel olarak ikinci kez ons başına 50 doları aşan fiyatlarla sarsılıyor; bu durum, 1980’de milyarder Hunt kardeşlerin piyasayı kontrol etmeye çalıştığı ünlü girişimi akıllara getiriyor.

Londra’daki referans fiyatlar, New York piyasasına kıyasla neredeyse benzersiz seviyelere yükseldi. Piyasa oyuncularına göre likidite tamamen tükendi.

Spot gümüşte kısa pozisyonda olan yatırımcılar, metal temin etmekte güçlük çekiyor ve pozisyonlarını ileriki tarihe taşımak için olağanüstü yüksek borçlanma maliyetleri ödemek zorunda kalıyor.

Sıkışma o kadar ciddi boyuta ulaştı ki, bazı yatırımcılar Londra’daki yüksek primlerden yararlanmak için, normalde daha değerli altın için kullanılan pahalı nakliye yöntemi olan transatlantik uçak kargo bölmelerinde gümüş külçeleri için yer ayırtmak üzere yoğun bir rekabete girdi.

Londra, 100 yılı aşkın süredir değerli metallerin küresel merkezi olarak kabul ediliyor. Şehirdeki birkaç kasada tutulan altın ve gümüş külçelerini yöneten küçük banka grupları, dünya çapında referans fiyatları belirliyor. Her günün sonunda pozisyonlar kapatıldığında, güvenli kamyonlar kasalar arasında hareket ederek işlemleri tamamlamak için külçeleri teslim ediyor.